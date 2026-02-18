Películas, canciones y redes sociales nos hicieron creer que enamorarse perdidamente es algo que pasa una y otra vez. Sin embargo, la ciencia acaba de desmontar ese mito.

Un amplio estudio realizado en Estados Unidos reveló que el amor apasionado —ese que acelera el corazón, quita el sueño y parece eterno— no es tan común como pensamos.

De hecho, si una persona ya vivió un romance intenso, las probabilidades de volver a sentirlo con la misma fuerza son bastante bajas.

Qué revela el estudio

La investigación fue realizada por psicólogos del Instituto Kinsey, quienes encuestaron a 10.036 adultos solteros de entre 18 y 99 años.

A todos se les hizo la misma pregunta:

“¿Cuántas veces en tu vida has estado apasionadamente enamorado?”

El resultado sorprendió: en promedio, las personas reportaron haberlo vivido solo 2,05 veces en toda su vida.

Es decir, para la mayoría, el amor intenso aparece apenas dos veces.

Los datos que impactan

Las cifras muestran una realidad muy distinta a la del romanticismo de ficción:

14 % nunca lo experimentó

28 % lo vivió una sola vez

30 % dos veces

17 % tres veces

11 % cuatro o más veces

En otras palabras, casi la mitad de las personas solo se enamora profundamente una vez… o nunca.

“No ocurre tan seguido como creemos”

La autora principal del estudio, Amanda Gesselman, explicó el alcance del hallazgo:

“La gente habla constantemente de enamorarse, pero este es el primer estudio que analiza cuántas veces ocurre a lo largo de la vida”.

Y agregó:

“Para la mayoría, el amor apasionado es algo que sucede solo unas pocas veces”.

El amor no tiene fecha de vencimiento

Los investigadores también analizaron los datos según edad y otros factores demográficos.

Aunque las diferencias fueron mínimas, hubo un detalle llamativo:

Los adultos mayores reportaron más experiencias de amor apasionado que los jóvenes.

Esto sugiere que el amor no desaparece con los años y que incluso en la vejez es posible volver a sentir mariposas en el estómago.

Pocos amores, pero que marcan

Para los especialistas, estos resultados dejan una reflexión clara: quizás no estamos hechos para enamorarnos muchas veces, sino para vivir pocos amores… pero intensos.

Amores que dejan huella, cambian la vida y se recuerdan para siempre.

Porque, al final, no importa cuántas veces ames, sino cuánto te transforme cada historia.

