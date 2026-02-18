Consumo de alcohol y riñas marcaron 76 casos atendidos por la Policía en El Alto

El Comando Policial de El Alto informó que durante el fin de semana se atendieron al menos 76 casos en distintas unidades, varios de ellos vinculados al consumo de bebidas alcohólicas en el contexto de las celebraciones de Carnaval. Entre los hechos más graves se investiga un caso de feminicidio en grado de tentativa.

“Hemos tenido bastantes casos que se han atendido en el Comando Policial de El Alto. Concretamente tenemos 25 casos que se han atendido en la Felcc, en Tránsito 42 hechos de tránsito y en la Felcv nueve casos”, informó el comandante de la Policía de El Alto, Cnl. Carlos Valencia.

La autoridad explicó que, pese a las recomendaciones emitidas en días anteriores, varios hechos están relacionados con el consumo de alcohol.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió el domingo 15 de febrero y es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en el que, a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas y una riña entre una pareja, el varón apuñaló a su esposa.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario.

“Producto de ello, ella ha sido internada en el Hospital del Norte. Seguimos en la labor investigativa. Es un caso de feminicidio en grado de tentativa”, precisó el jefe policial.

En materia de tránsito, se reportaron colisiones y personas heridas, entre ellas un hecho registrado en el sector de la carretera a Copacabana. Asimismo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervino en varios casos de riñas y peleas protagonizadas principalmente por jóvenes que salían de discotecas o actividades festivas.

“Hemos tenido casos de infracción a la Ley 259, personas que estaban consumiendo en horarios no establecidos y locales de diversión que estaban funcionando en horarios que no corresponden”, indicó el coronel.

Las personas involucradas en riñas fueron remitidas a celdas policiales, mientras continúan las investigaciones en casos considerados como delicados, incluidos hechos de violencia sexual que también estarían vinculados al consumo excesivo de alcohol.

La Policía anunció que en las próximas horas brindará un informe detallado sobre personas arrestadas, aprehendidas y el avance de las investigaciones, reiterando el llamado a la población a actuar con responsabilidad para evitar hechos de violencia.

