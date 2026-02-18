Alcalde Iván Arias prevé inaugurar avenidas La Paz y Del Poeta hasta el fin de semana

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró este miércoles que la inauguración conjunta de la avenida La Paz y de la avenida Del Poeta, dos obras viales que prometen transformar la conexión entre Obrajes y la avenida del Ejército, se hará hasta el fin de semana.

“Habrá un matrimonio entre la avenida La Paz y la avenida Del Poeta”, dijo, en alusión a la conexión directa entre ambas vías y expresó su entusiasmo por la entrega de la obra, prevista inicialmente para el 20 de este mes, con posibilidad de postergarse hasta el 22 en caso de lluvias.

La nueva infraestructura permitirá un tránsito más ágil entre puntos estratégicos de la zona Sur.

“Desde este punto, que es la acera de Obrajes, hasta llegar a la avenida del Ejército le tomará cinco minutos”, aseguró.

El alcalde explicó que desde la calle cero de Calacoto y la zona de Los Pinos, los conductores podrán ingresar por la avenida Ormachea para incorporarse a la avenida La Paz y, a través de esa conexión, con la Del Poeta y llegar rápidamente hasta la avenida del Ejército, en el centro de la urbe paceña.

La obra incluye la rotonda Derechos Humanos, que conecta con la avenida de Los Sargentos, además de accesos vehiculares y espacios peatonales.

La infraestructura contempla también áreas destinadas al peatón, espacios verdes e iluminación led.

La ciudad aguarda la apertura oficial de esta obra que promete mejorar la movilidad, ofrecer espacios seguros para peatones y consolidar un nuevo eje de integración vial en la zona Sur.

Mira la programación en Red Uno Play