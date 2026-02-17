ABC actúa de emergencia y libera derrumbes en la ruta Caracollo–Colquiri

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutó trabajos de emergencia para liberar derrumbes de rocas en la carretera que conecta Caracollo con Colquiri, con el objetivo de restablecer el tránsito y garantizar una circulación segura.

Las labores se realizaron durante el feriado del martes de Ch’alla, demostrando una respuesta inmediata ante los riesgos provocados por las condiciones climáticas.

Trabajo intensivo y sin descanso

Personal especializado y equipos de emergencia fueron desplegados en el sector, utilizando maquinaria pesada para retirar grandes volúmenes de material que obstruían la plataforma vial.

Las acciones permitieron habilitar nuevamente la ruta hacia esta importante población minera, evitando mayores perjuicios al transporte de pasajeros y carga.

Llamado a la precaución

Desde la ABC Regional Oruro recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización instalada y tomar previsiones adicionales.

Las autoridades advirtieron que persiste el riesgo de nuevos derrumbes debido a las lluvias y a la inestabilidad del terreno en la zona.

Ruta clave para la región

La carretera Caracollo–Colquiri es una vía estratégica para la actividad minera y comercial, por lo que su habilitación resulta fundamental para el desarrollo económico y la conectividad regional.

La ABC aseguró que continuará con monitoreos permanentes para responder de manera oportuna ante cualquier nueva emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play