Caos en la ruta: lluvia y granizo obligan a frenar el tránsito en la ruta Uyuni-Atocha

Una fuerte lluvia acompañada de granizo paralizó este martes la carretera que une Uyuni con Atocha, dejando a decenas de conductores atrapados en medio del frío y la baja visibilidad.

La tormenta convirtió el asfalto en una capa resbaladiza de hielo, lo que obligó a suspender temporalmente el tránsito para evitar accidentes. En medio del temporal, un vehículo terminó saliéndose de la vía debido a las difíciles condiciones climáticas.

Conductores bajaron con palas para despejar la ruta

Ante la acumulación de granizo, varios choferes descendieron de sus motorizados con palas y picos para retirar el hielo y habilitar el paso de forma improvisada.

Una vagoneta quedó encunetada al borde de la carretera y tuvo que ser remolcada, debido a la profundidad en la que quedó atrapada. El rescate demandó varias horas y el apoyo de otros conductores.

Agencias de viaje y transportistas también se vieron obligados a detener sus recorridos hasta que la intensidad de la granizada disminuyera.

Frío extremo y alerta por más lluvias

Durante la jornada, las temperaturas en Uyuni descendieron hasta los 4 grados centígrados, intensificando la sensación térmica entre los viajeros que permanecieron varados.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que se prevén cielos nubosos y lluvias aisladas en gran parte del país durante las próximas horas.

Asimismo, no se descartan nuevas precipitaciones en la región durante la tarde, lo que podría volver a complicar la transitabilidad.

Recomendación a la población

Las autoridades recomiendan a los conductores:

Revisar el estado de las carreteras antes de viajar.

Circular con extrema precaución en zonas de altura.

Portar abrigo, agua y herramientas básicas.

Evitar viajes nocturnos durante lluvias intensas.

Mientras tanto, los transportistas esperan que el clima mejore para normalizar la circulación en una de las rutas más importantes del sur del país.

