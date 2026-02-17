Exgerente de YPFB aguarda su audiencia cautelar tras pasar la noche en celdas policiales

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, pasó la noche en celdas policiales mientras aguarda el inicio de su audiencia de medidas cautelares. La exejecutiva fue aprehendida el pasado lunes en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

La investigación fiscal sostiene que Delgadillo habría firmado documentos oficiales atribuyéndose el cargo de vicepresidenta de la estatal, sin contar con dicha designación legal. Según los datos recolectados, estas irregularidades ocurrieron mientras la sindicada se desempeñaba formalmente como gerente de Comercialización de Combustible.

“El memorándum para que ella firme como vicepresidenta sí está y lo emitió YPFB. Eso es lo que se va a solicitar al fiscal mediante requerimiento para que YPFB dé esa información en copia legalizada y con eso no se tendría nada más qué investigar”, detalló el abogado de Delgadillo.

El fiscal del caso, Daniel Ortuño, confirmó la gravedad de los indicios tras la ejecución de la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.

“Ella venía usurpando funciones, en el sentido de que firmaba como vicepresidenta de YPFB”, señaló la autoridad judicial sobre el accionar de la exfuncionaria.

Durante las actuaciones preliminares, la imputada decidió acogerse a su derecho al silencio y se abstuvo de prestar declaración ante los investigadores. La Fiscalía adelantó que, dentro de la imputación formal, solicitará la detención preventiva de la exgerente mientras se extiende la investigación a otros funcionarios.

Se prevé que la audiencia cautelar se desarrolle en las próximas horas para determinar si la exejecutiva enfrentará el proceso en libertad o en prisión.

