Viaje familiar termina en tragedia: vehículo cae a un barranco y deja siete heridos en Inquisivi

Un grave accidente de tránsito se registró en la ruta hacia Inquisivi, donde un vehículo particular se embarrancó con siete integrantes de una misma familia a bordo, dejando varios heridos y momentos de angustia entre los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del motorizado, presuntamente por cansancio, lo que provocó la caída a un barranco. El chofer se encuentra en estado delicado y, hasta el momento, no ha podido brindar una versión clara de lo ocurrido.

Estado de los heridos

El médico de turno, Jenyhiro Vera, informó que la mayoría de los afectados presenta golpes y lesiones producto del impacto.

“Dos pacientes se encuentran en terapia intermedia, mientras que el resto tiene fracturas y contusiones en diferentes partes del cuerpo”, señaló el galeno.

Entre los heridos se encuentra una menor de 12 años, quien fue evaluada por el personal médico y posteriormente dada de alta, al no presentar lesiones de gravedad.

Conductor en estado crítico

Sobre el estado del chofer, el médico explicó que continúa internado y con dificultades para comunicarse.

“El conductor está delicado y aún no puede dar datos coherentes del accidente. Se presume que pudo haber tenido fallas en la visión o cansancio. Es un vehículo particular y todos son familiares”, indicó.

Ruta larga y exigente

El trayecto entre La Paz e Inquisivi tiene una extensión aproximada de 251 kilómetros y demanda entre cuatro y seis horas de viaje, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado de la vía.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a evitar manejar fatigados, respetar los descansos y extremar precauciones en carreteras de alta complejidad, donde cualquier descuido puede terminar en tragedia.

