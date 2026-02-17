Conductor ebrio casi provoca tragedia en ruta Potosí–Santa Cruz

La Flota de la empresa Villa Imperial salió de la terminal de Potosí sin control de tránsito rumbo a Santa Cruz.

En la jornada del lunes 16 de febrero una flota las 16:00 habría salido de la terminal terrestre de Potosí donde los pasajeros tuvieron que actuar para detener al conductor que según videos se encontraba bajo los efectos de el alcohol.

Un pasajero contó que en primera instancia la flota casi vuelca en la región de Mataral y que un conductor externo a la empresa tuvo que continuar el viaje hasta el departamento de Santa Cruz.

“Nosotros salimos ayer desde la cuatro de la tarde, y nos dimos cuenta que el estaba bien borracho cuando estábamos en Mataral, porque casi nos volcamos y de ahí un chofer ajeno a la empresa fue que lo trasladó directamente hasta tránsito aquí en Santa Cruz. Lo que nosotros pedimos en más control de la policía” declaró un pasajero de la flota.

El pasajero mencionó que esta flota que pertenece a la Empresa Villa Imperial se encontraba llena a su capacidad máxima que incluso dos personas estaban viajando en el pasillo, situación que es prohibida por el reglamento de tránsito.

La flota y el conductor se encuentran detenidos en dependencias de la Unidad de Tránsito de Santa Cruz, para que se realice una investigación y la sanción respectiva.

Mira la programación en Red Uno Play