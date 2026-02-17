Misterio y tragedia en El Alto: Mujer salió a challar su puesto y terminó sin vida en Laja

Lo que debía ser una jornada de tradición y alegría para Ivonne Maritza G. terminó en una tragedia que hoy conmociona a la ciudad de El Alto, La Paz. La mujer de 36 años salió de su hogar con la intención de ch’allar su puesto de venta en la feria 16 de Julio, pero su cuerpo fue encontrado sin vida días después en la zona Franz Tamayo, camino a Laja.

Las investigaciones preliminares indican que la víctima salió de su domicilio acompañada por su pareja sentimental durante el fin de semana. Tras una presunta discusión en el trayecto, el hombre habría decidido dejarla sola en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

El cuerpo sin vida fue localizado posteriormente en la zona Franz Tamayo, en el tramo carretero que conduce hacia el municipio de Laja. Los familiares de la fallecida lograron identificarla en la morgue, expresando su desconcierto sobre cómo llegó hasta ese punto geográfico tan distante.

Actualmente, el entorno cercano de Ivonne Maritza demanda el esclarecimiento inmediato de los hechos y la identificación de los responsables. El caso permanece bajo custodia policial para determinar las causas exactas del deceso.

