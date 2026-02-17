¡Noche de terror! Hombre abre fuego y mata a dos personas en un partido de hockey (Video)

Un partido de hockey terminó en tragedia la noche del lunes en Rhode Island, Estados Unidos, luego de que un hombre abriera fuego dentro de una pista de hielo con público, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando a otras tres heridas.

Según la prensa internacional, el ataque ocurrió en medio del juego y los disparos se escucharon con fuerza en el recinto, generando pánico entre jugadores, entrenadores y espectadores. Varios deportistas se lanzaron al hielo y corrieron hacia las salidas en busca de refugio.

Las autoridades informaron que el presunto atacante fue identificado como Robert K. Dorgan, quien tras el tiroteo se habría quitado la vida. De acuerdo con datos preliminares, el agresor habría tenido como objetivo a familiares presentes en el lugar, aunque la investigación continúa.

Testigos relataron que una persona intentó intervenir para detener al tirador en las gradas, acción que habría contribuido a que el hecho no terminara en una tragedia aún mayor.

La policía mantiene el caso en investigación y no se descarta que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el motivo del ataque y el estado de los heridos.

