TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio Sorata La Paz Asesinato en Rurrenabaque

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Noche de terror! Hombre abre fuego y mata a dos personas en un partido de hockey (Video)

Un ataque armado sacudió una pista de hielo en Rhode Island: el agresor disparó durante el encuentro, hirió a varias personas y luego se quitó la vida. 

Martin Suarez Vargas

17/02/2026 11:17

Momento en el que disputaba el encuentro de hockey sobre hielo y el atacante abrió fuego en las graderías. Foto: captura de video.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Un partido de hockey terminó en tragedia la noche del lunes en Rhode Island, Estados Unidos, luego de que un hombre abriera fuego dentro de una pista de hielo con público, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando a otras tres heridas.

Según la prensa internacional, el ataque ocurrió en medio del juego y los disparos se escucharon con fuerza en el recinto, generando pánico entre jugadores, entrenadores y espectadores. Varios deportistas se lanzaron al hielo y corrieron hacia las salidas en busca de refugio.

Las autoridades informaron que el presunto atacante fue identificado como Robert K. Dorgan, quien tras el tiroteo se habría quitado la vida. De acuerdo con datos preliminares, el agresor habría tenido como objetivo a familiares presentes en el lugar, aunque la investigación continúa.

Testigos relataron que una persona intentó intervenir para detener al tirador en las gradas, acción que habría contribuido a que el hecho no terminara en una tragedia aún mayor.

La policía mantiene el caso en investigación y no se descarta que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el motivo del ataque y el estado de los heridos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD