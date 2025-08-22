¡Horror! "Se escucharon gritos": acribillan a una familia completa y entre las víctimas había una adolescente

La tranquilidad del municipio de El Arenal, en Jalisco en el país de México, se vio interrumpida la noche del jueves 21 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda del fraccionamiento La Cima y abrió fuego contra una familia completa. En el ataque murieron tres hombres y dos mujeres, entre ellas una adolescente cuya edad no fue revelada por las autoridades.

Según los medios de ese país de acuerdo con los testimonios, los habitantes de la zona escucharon disparos, gritos y la huida de vehículos a toda velocidad. El terror se apoderó de los vecinos, quienes llamaron insistentemente a las autoridades para pedir ayuda. Sin embargo, afirman que los cuerpos de emergencia y la policía tardaron cerca de 40 minutos en presentarse en el lugar de los hechos.

Este violento episodio ha generado indignación entre los residentes del fraccionamiento La Cima, un sector que ya había sido señalado por deficiencias en los servicios municipales básicos, como el suministro de agua y electricidad.

