Guillermo “Billy” Viscarra, el arquero boliviano que brilla en Perú

La Selección Boliviana celebra el excelente año de Guillermo “Billy” Viscarra, quien se ha destacado con su actuación en el arco de Alianza Lima. En noviembre, fue elegido como el mejor arquero de todo Perú.

Que No Me Pierda conversó con el padre de Billy, quien no ocultó su orgullo por los logros de su hijo. “Con la felicidad que te podrás imaginar que Billy esté triunfando y le esté yendo bien. Siempre es muy grato que en un país que no es el de él sea reconocido, sobre todo por el trabajo que él hace”, expresó.

El padre de Viscarra destacó que, aunque en la infancia fue guía y apoyo directo en la carrera de su hijo, hoy se mantiene como soporte moral.

El año de Billy ha sido prácticamente perfecto: ha jugado alrededor del 90% de los partidos del equipo, incluyendo Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Peruano y compromisos con la selección, sin sufrir lesiones. Su padre atribuye este éxito a la continuidad en el arco y al respaldo constante de su entrenador en Alianza Lima.

Sobre la reacción de Billy frente al reconocimiento como el mejor arquero de Perú, su padre comenta: “Él está muy agradecido con la afición peruana y con sus compañeros. Siente mucho afecto del público y eso es muy importante para un jugador”.

A pesar de su éxito en Perú, la familia de Viscarra mantiene la mirada puesta en un futuro aún más ambicioso. “Siempre seguimos soñando como el primer día. Queremos que algún día pueda llegar al fútbol europeo. Billy todavía tiene contrato hasta finales de 2026 con Alianza Lima, pero ya estamos atentos a otras posibilidades para que pueda seguir creciendo”, explicó.

Finalmente, su padre envió un mensaje a su hijo y a los seguidores bolivianos: “Billy siempre va a trabajar para sacar el nombre de Bolivia adelante. Él es muy serio y responsable, y tengan por seguro que Bolivia siempre será su prioridad. Esperamos que su ejemplo motive a otros jóvenes a seguir sus pasos”.

