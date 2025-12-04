BCB reporta bajas reservas internacionales heredadas por el anterior gobierno

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que el país recibió reservas internacionales en niveles críticos durante la transición del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con una disponibilidad mínima de divisas y una composición altamente concentrada en oro.

“Al 7 de noviembre, en la transición, las reservas internacionales ascendieron a 3.167 millones de dólares, pero la disponibilidad de divisas era de solo 52 millones de dólares; el resto correspondía a oro. El oro no es un activo líquido que podamos transar inmediatamente”, explicó Espinoza.

El titular del ente emisor detalló que, al 2 de diciembre, la situación muestra una leve mejora en la liquidez:

Divisas: 75 millones de dólares

Oro: 3.126 millones de dólares

Derechos Especiales de Giro (DEG): saldo complementario

Pese a ello, Espinoza advirtió que el nivel de reservas internacionales continúa siendo bajo, lo que obliga al país a revisar sus políticas de administración y recomposición de activos.

Según los datos del BCB: el año 2019 el país tenía reservas internacionales de 6.468 millones de dólares con disponibilidad de divisas de 4.107 millones de dólares.

Revisión de la compra de oro y proyección a largo plazo

El presidente del BCB también anunció que se está evaluando el esquema vigente de compra de oro en el mercado interno.

“Los esquemas de compra de oro deben ser homogéneos, transparentes e iguales para todos. Estamos revisando si se continúa con el sistema actual o si se suspende”, afirmó.

Asimismo, recordó que el Gobierno ha anunciado la creación de una empresa mixta público-privada para la producción y venta de oro, una iniciativa de largo plazo orientada a fortalecer las reservas y generar ingresos sostenibles.

Reservas de oro

Respecto a la situación de las reservas de oro, el BCB informó que actualmente se tiene 22,9 toneladas distribuidas de la siguiente manera:

Banco DeutscheBank, Alemania, 7.3 toneladas

Banco Standard Chartered Bank, Reino Unido, 4,8 toneladas

Banco Unión Bank of Switzerland, Suiza, 3.0 toneladas

Banco JPMorgan, Estados Unidos, 1,9 toneladas

Banco Raiffeisen Schweiz Genossenchaft, Suiza, 0,9 toneladas

Oro en Bóveda, Bolivia, 2,3 toneladas

Oro en tránsito, 2,6 toneladas

Mire el cuadro de las reservas internacionales:

Mire el cuadro de reservas de oro:

