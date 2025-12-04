Presidente del BCB: “Nos dejaron deudas sin financiamiento a todos los bolivianos”

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este jueves que el país heredó deudas sin financiamiento, situación que afecta directamente a todos los bolivianos y exige una nueva relación entre el Estado, la política fiscal y la autoridad monetaria.

“Nos dejaron deudas sin financiamiento a todos los bolivianos. Estamos entrando en una nueva relación institucional y fiscal que busca corregir estos desequilibrios”, señaló Espinoza durante su conferencia.

El titular del ente emisor explicó que, para enfrentar esta situación, el Gobierno deberá reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública, lo cual se logrará mediante una racionalización del gasto dentro de un marco fiscal de mediano plazo.

Ajuste fiscal sostenido desde 2026

Espinoza anunció que será necesario aplicar un ajuste fiscal sostenido a partir de 2026, con el objetivo de reencaminar las cuentas del Estado y garantizar la sostenibilidad de largo plazo.

En este marco, enfatizó que Bolivia debe eliminar la dependencia del financiamiento del BCB, práctica que calificó como insostenible.

“Ya no vamos a ser la caja chica del sector público. Debemos preservar la sostenibilidad fiscal y evitar mecanismos que generen presiones adicionales sobre la economía”, afirmó.

Transparencia y seguimiento permanente

Para fortalecer la credibilidad y garantizar un monitoreo riguroso de las metas económicas, Espinoza informó que el Ministerio de Economía y el BCB publicarán mensualmente el seguimiento a las metas cuantitativas, además de difundir su evaluación trimestral, en el marco de un análisis continuo de la sostenibilidad de la deuda pública.

Asimismo, anunció que el Banco Central publicará de manera trimestral las minutas del Comité de Política Monetaria y Cambiaria, reforzando la transparencia en la toma de decisiones sobre tasas de interés, liquidez y política cambiaria.

Espinoza destacó que estas medidas buscan reconstruir la estabilidad macroeconómica, fortalecer la institucionalidad fiscal y recuperar la confianza interna y externa en la economía boliviana.

