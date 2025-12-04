Ruta Cabezas - Abapó está transitable con precaución, según ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Santa Cruz informó que maquinaria pesada se encuentra trabajando en el sector de Tarumá, entre Cabezas y Abapó, donde la carretera resultó afectada por un deslizamiento ocasionado por las lluvias.

Según el reporte de la entidad, el arrastre de sedimentos, compuestos por piedras y material fino, cubrió parte de la plataforma.

“Ante esta situación, comunicamos que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable con precaución, debido a que personal y maquinaria de la ABC ejecutan trabajos de limpieza y restablecimiento de la vía”, señala el comunicado.

La institución recomendó a los usuarios tomar previsiones y conducir con prudencia si deben circular por la zona.

