Ruta Cabezas - Abapó está transitable con precaución, según ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que maquinaria pesada trabaja en el sector de Tarumá, en el tramo Cabezas–Abapó, donde un deslizamiento provocado por las lluvias afectó la plataforma.

04/12/2025 11:29

Foto: ABI

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Santa Cruz informó que maquinaria pesada se encuentra trabajando en el sector de Tarumá, entre Cabezas y Abapó, donde la carretera resultó afectada por un deslizamiento ocasionado por las lluvias.

Según el reporte de la entidad, el arrastre de sedimentos, compuestos por piedras y material fino, cubrió parte de la plataforma.

“Ante esta situación, comunicamos que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable con precaución, debido a que personal y maquinaria de la ABC ejecutan trabajos de limpieza y restablecimiento de la vía”, señala el comunicado.

La institución recomendó a los usuarios tomar previsiones y conducir con prudencia si deben circular por la zona.

