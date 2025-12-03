Hoteleros proyectan recuperación económica con la eliminación de visas

La Dirección General de Migración informó, mediante un comunicado, la promulgación del Decreto Supremo N° 5497, norma que actualiza la lista de exoneración y extensión de visas vigente desde 2003, con el objetivo de facilitar el ingreso de visitantes extranjeros y fortalecer la política de apertura turística del país.

Con esta actualización, los ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Bulgaria, Malta, Rumania y Emiratos Árabes Unidos ya no necesitarán visa consular ni autorización de ingreso para arribar al territorio boliviano con fines turísticos.

Desde la Cámara Hotelera de Santa Cruz, destacaron que la medida impulsará la reactivación del turismo y prevén un efecto económico positivo a corto plazo.

“A través de esta medida va a empezar a llegar divisas frescas al país. Esta primera apertura hacia el mundo tiene que ser el primer paso hacia algo mucho más grande”, señaló Jorge Vaca, presidente del sector.

Sin embargo, considera que el Gobierno tendría que hacer las gestiones diplomáticas para que este beneficio de levantar las visas a extranjeros pueda aplicarse a un número mayor de países.

“Bolivia necesita empezar a hacer las gestiones diplomáticas para que no sean siete, sino sean 20, 30 países a los cuales podamos eliminar la visa y ellos también nos eliminen la visa”, acotó.

Desde el Ministerio de Culturas, Folklore y Gastronomía, resaltaron que la norma permitirá fortalecer actividades que dependen intensivamente de mano de obra, como gastronomía, hotelería, artesanías y guías turísticos.

