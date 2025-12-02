TEMAS DE HOY:
Norte Integrado adulto mayor MOTOCICLETA

26ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Allanan refinería de YPFB en Santa Cruz por presuntos casos de corrupción

Pasada las 15:00 de este martes, una comisión de fiscales ingresó a la refinería en el marco de las investigaciones de una presunta red de corrupción al interior de YPFB.

Red Uno de Bolivia

02/12/2025 16:59

Escuchar esta nota

Las investigaciones al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no se detienen. La tarde de este martes, una comisión de fiscales de la Dirección Anticorrupción allanó las instalaciones de la Refinería de Palmasola, en Santa Cruz, como parte de las pesquisas por la presunta existencia de una red de corrupción que operaba en distintos niveles de la estatal petrolera.

De acuerdo con datos preliminares, esta estructura habría generado un daño económico anual que oscilaría entre 800 y 1.000 millones de dólares, según fuentes vinculadas al proceso.

Desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informaron que el operativo forma parte de las actuaciones abiertas por el delito de incumplimiento de contratos, en el marco de un proceso que indaga posibles irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB – Santa Cruz.

Las autoridades adelantaron que las investigaciones continuarán y no se descartan nuevas intervenciones en otras dependencias de la empresa estatal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD