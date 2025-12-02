Allanan refinería de YPFB en Santa Cruz por presuntos casos de corrupción

Las investigaciones al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no se detienen. La tarde de este martes, una comisión de fiscales de la Dirección Anticorrupción allanó las instalaciones de la Refinería de Palmasola, en Santa Cruz, como parte de las pesquisas por la presunta existencia de una red de corrupción que operaba en distintos niveles de la estatal petrolera.

De acuerdo con datos preliminares, esta estructura habría generado un daño económico anual que oscilaría entre 800 y 1.000 millones de dólares, según fuentes vinculadas al proceso.

Desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informaron que el operativo forma parte de las actuaciones abiertas por el delito de incumplimiento de contratos, en el marco de un proceso que indaga posibles irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB – Santa Cruz.

Las autoridades adelantaron que las investigaciones continuarán y no se descartan nuevas intervenciones en otras dependencias de la empresa estatal.

