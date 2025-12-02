“Vamos a desarticular esta organización que jugaba con la economía del país”, dijo el Fiscal General tras los allanamientos a YPFB

En una operación coordinada a nivel nacional, la Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Boliviana y fiscales departamentales, llevó a cabo intervenciones simultáneas en las principales plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en al menos seis departamentos.

La medida se da en el marco de investigaciones preliminares sobre presuntos casos de corrupción interna y desvío de diésel.

Este lunes, se realizaron registros y se secuestró documentación en diferentes oficinas y plantas de la empresa estatal. Según explicó el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, “se trata de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y los fiscales departamentales para investigar los procesos penales en los que YPFB es denunciante o víctima”.

En La Paz, se investiga el caso denominado Botrading, con registros realizados tanto en la zona del Prado como en la calle Bueno, donde funciona el edificio central de YPFB en el departamento. Se logró recolectar documentación relevante, incluyendo copias legalizadas del contrato conocido como Botrading, cuya investigación se encuentra en etapa preliminar.

En Santa Cruz, se abrió una investigación de oficio sobre el proyecto ICA (Incremento de Capacidad de Almacenaje), con seis funcionarios de YPFB arrestados:

“Se habla de un sobreprecio que llega a los 305 millones de bolivianos, cuando el contrato inicial era de 144 millones. Estamos trabajando para desarticular esta banda que operaba a nivel nacional y que jugaba con la economía del país y con el estómago del pueblo", indicó.

El Fiscal General señaló además la existencia de indicios de desvío de combustible y cobros superiores al precio real del diésel, afectando la economía de los ciudadanos.

“Se desviaba el diésel incluso para minería ilegal y otros fines ilícitos. El Ministerio Público trabaja para desarticular esta organización a nivel nacional”, sostuvo.

Respecto a la investigación sobre el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, la autoridad aclaró que se encuentra bajo investigación en Tarija en el caso Botrading, con alerta migratoria activada y a la espera de nuevas resoluciones. “Si él o cualquier otra persona tiene participación, vamos a actuar como corresponde. No se puede jugar con el pueblo ni con la economía del país.”

Mariaca enfatizó que la Fiscalía continuará con las investigaciones de manera objetiva y coordinada con la nueva administración de YPFB, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de sobreprecios y desvíos de combustible que afectaron la economía del país.

