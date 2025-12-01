YPFB denuncia estructura ilícita en unidades operativas

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, informó este lunes que la nueva administración de la estatal petrolera inició el desmantelamiento total de una estructura ilícita identificada en unidades operativas de la institución, en el marco de una intervención temporal de la Fiscalía, destinada a esclarecer presuntos hechos de corrupción.

Akly aseguró que esta acción constituye una prioridad para la gestión actual, en cumplimiento estricto de las instrucciones emitidas por la Presidencia del Estado.

“El desmantelamiento total de esta estructura ilícita constituye una premisa fundamental e ineludible de la nueva administración de YPFB. En cumplimiento directo del mandato presidencial de erradicar cualquier hecho de corrupción, YPFB, en su condición de víctima, se apersonará a todos los procesos penales iniciados, presentará las querellas correspondientes y colaborará de manera activa, plena y transparente con las acciones de investigación”, afirmó en conferencia de prensa.

Restablecimiento de la atención y medidas internas

La intervención desarrollada por la fiscalía en la estatal petrolera fue de carácter temporal y se prevé que en las próximas horas se restablezca la atención al público en las instalaciones afectadas.

Como medida preventiva, YPFB dispuso el cambio inmediato del personal en las unidades investigadas con el fin de garantizar la continuidad operativa y evitar la interferencia en los procesos de investigación.

Asimismo, la estatal petrolera reiteró su política de tolerancia cero a la corrupción, señalando que se impulsará una lucha frontal para recuperar la correcta administración de los recursos que pertenecen a todos los bolivianos.

Por otra parte, Akly informó que se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de combustibles en el territorio nacional, asegurando que la población no será afectada por los procedimientos internos en curso.

