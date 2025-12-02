Intervienen oficinas de YPFB en Santa Cruz y arrestan a cinco personas por presunta corrupción

La Fiscalía intervino este lunes las oficinas comerciales y administrativas de YPFB, ubicadas en la avenida Tres Pasos al Frente de la ciudad de Santa Cruz, en el marco de una investigación abierta por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de prestación de servicios.

Durante el operativo, cinco personas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberán prestar su declaración informativa. Las autoridades señalaron que su situación jurídica será definida por el Ministerio Público una vez evaluados los elementos recolectados en la intervención.

“Son cinco personas que se están trasladando a la Felcc. Ellos van a prestar su declaración y posteriormente el Ministerio Público va a decidir, con la recolección de elementos, qué decisión se asume. Están siendo trasladados en calidad de arrestados, a tiempo de individualizar las acciones o constatar algún elemento, principalmente la función que cumplen”, informó el fiscal del caso.

La Fiscalía confirmó que la denuncia fue aperturada por diversos delitos, entre ellos:

Incumplimiento de deberes

Conducta antieconómica

Posible daño económico al Estado, sujeto a verificación durante la investigación.

Durante la intervención, los investigadores secuestraron diversa documentación vinculada a contratos suscritos por la estatal petrolera.

“Se ha recuperado diferente documentación que debe ser analizada”, señaló la Fiscalía, detallando que los documentos corresponden a contratos para la prestación de servicios, mediante los cuales una empresa debía ejecutar obras en beneficio de YPFB.

Las autoridades adelantaron que la documentación será sometida a un análisis técnico y legal para establecer responsabilidades y determinar si existieron irregularidades en los procesos administrativos.

