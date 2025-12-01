Fiscalía interviene planta de YPFB en Senkata por presuntas irregularidades en el despacho y acopio de combustible

La Fiscalía de La Paz, llevó adelante este lunes una intervención en la planta de YPFB ubicada en Senkata, El Alto, tras detectar presuntas irregularidades en el acopio y despacho de combustibles que podrían configurar delitos económicos en perjuicio del Estado.

Durante la inspección, las autoridades advirtieron indicios de un manejo irregular del carburante almacenado. Uno de los casos más graves identificados corresponde al despacho de 14 cisternas cargadas con diésel, cuando este combustible debía representar únicamente un 10% del contenido permitido, según los procedimientos técnicos establecidos.

“Se advirtió irregularidades. Ha habido acopio indebido. No olvidemos que tuvimos un caso en el que se despacharon 14 cisternas cargadas con diésel; este combustible debía estar solo en un 10%, sin embargo, fue despachado y comercializado a diferentes usuarios”, informó la Fiscalía.

Como resultado de los hallazgos, la intervención se extendió también a otras áreas de la estatal, en particular a YPFB Logística y YPFB Comercial, con el fin de recopilar documentación, verificar procedimientos y establecer responsabilidades.

“Emergente de esta actividad que se realiza en YPFB Logística ha sido también intervenida YPFB Comercial. Vamos a realizar todas las investigaciones necesarias”, señalaron las autoridades del Ministerio Público.

La Fiscalía explicó que existen denuncias similares en otros departamentos, por lo que se están desarrollando actos investigativos simultáneos, cuyos resultados serán incorporados al cuaderno de investigación.

