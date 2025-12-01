Bolivia da un giro estratégico para reactivar su economía y volver a posicionarse en el mapa turístico internacional. Este lunes, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur República de Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, una medida que —según el Gobierno— busca impulsar la llegada de visitantes y dinamizar sectores clave golpeados en la última década.

La decisión fue presentada junto al canciller y la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, quien se convirtió en la voz más enfática sobre el impacto que esta apertura podría tener en el país.

La ministra Yáñez sostuvo que la eliminación de visas no solo es una señal de apertura, sino una estrategia comprobada a nivel regional e internacional. “La experiencia nos dice que el ingreso libre de turistas mejora el movimiento económico de sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías, todos altamente intensivos en mano de obra”, afirmó.

La autoridad remarcó que son precisamente estas actividades las que generan oportunidades en áreas rurales y fortalecen la cadena turística. Además, destacó que la medida contribuye a mejorar el clima para inversiones y a recuperar la imagen internacional del país.

“El ingreso libre de turistas mejora nuestra economía”: Yáñez defiende la decisión de levantar visas. Foto: APG

En una declaración contundente, recordó el impacto económico que significó imponer visas en el pasado: “Está claro que desde 2007, cuando se impuso visa a Estados Unidos, y en 2014 a los ciudadanos israelitas, se han perdido 900 millones de dólares en ingresos. Al levantar la visa se podrá mejorar de a poco. Tenemos una apertura, lo que queremos es abrir Bolivia al mundo”.

En paralelo, la ministra Yáñez se refirió a la política de “cielos abiertos”, señalando que este aspecto no puede avanzar sin antes fortalecer a la aerolínea bandera y las condiciones del sector aeronáutico.

“Es importante mencionar las condiciones en que se ha dejado BoA. Se debe fortalecer a la empresa bandera. Sobre cielos abiertos estamos trabajando con el Ministro de Obras Públicas: se requiere infraestructura aeroportuaria, seguridad jurídica para las líneas aéreas y darles las mismas condiciones que tiene BoA”, explicó.

Mira la programación en Red Uno Play