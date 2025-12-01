Créditos y préstamos: ¿Es buen momento para endeudarnos? ¿Sí o no?

En medio de la incertidumbre económica, muchas familias se preguntan si es adecuado solicitar un crédito o endeudarse para afrontar sus necesidades. Este lunes, el economista Augusto Guillermo Terrazas explicó en detalle los factores que toda persona debería evaluar antes de decidir.

Según Terrazas, la clave está en el propósito del crédito. “Si el préstamo se utiliza para inversión o actividades que generen flujos futuros de efectivo, puede ser positivo. En cambio, los créditos de consumo, como compras de vehículos o gastos no productivos, suelen tener tasas altas y no generan retorno económico”, advirtió.

El especialista señaló que actualmente las tasas de interés promedio para créditos han subido alrededor del 14% anual, frente al 3,7% registrado a principios de año. Esto hace que la planificación financiera sea aún más crucial, ya que los pagos de intereses pueden afectar significativamente el presupuesto familiar.

Entre las recomendaciones principales, Terrazas destacó la importancia de priorizar créditos productivos, como inversiones en viviendas que puedan generar ingresos a través de alquileres o activos que aumenten su valor con el tiempo. Por el contrario, aconsejó evitar créditos para consumo sin retorno económico, como vehículos o gastos personales que no generen dinero.

El economista también resaltó la necesidad de analizar plazos y tasas de interés. Los créditos de vivienda o inversión suelen ser a largo plazo (5 a 20 años), mientras que los créditos de consumo no deberían superar los 4 o 5 años. Además, recomendó elegir la institución adecuada: bancos, cooperativas u otras entidades ofrecen distintas condiciones y tiempos de aprobación, lo que influye directamente en la tasa y el riesgo del préstamo.

Otro punto clave es no sobreendeudarse. Terrazas sugirió que las cuotas mensuales no superen el 30-40% de los ingresos y que siempre se considere el historial crediticio antes de solicitar nuevos créditos. Aprovechar ingresos extraordinarios, como bonos o aguinaldos, para amortizar capital también es una estrategia efectiva para reducir intereses futuros.

Finalmente, el economista advirtió sobre la práctica de “crédito sobre crédito”, que puede llevar al sobreendeudamiento y afectar la estabilidad financiera familiar. Con esta guía, los expertos buscan que la población tome decisiones conscientes y responsables en un contexto económico que exige cuidado del bolsillo y planificación inteligente.

