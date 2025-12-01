TEMAS DE HOY:
Hombre muere arrollado Bebé abandonado trufi atropelló niña

26ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Este sábado, Santa Cruz se une en la Tapatón por los niños con cáncer

Lleva tus tapitas este sábado 6 de diciembre a Empacar Express y ayuda a recaudar medicamentos e insumos para niños con cáncer.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/12/2025 9:46

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fundación 'Tapitas por los Chicos' invita a la ciudadanía a participar en la segunda Tapatón del año, que se realizará este sábado 6 de diciembre, con el objetivo de recaudar tapitas plásticas que se convertirán en medicamentos e insumos para niños con cáncer en el hospital oncológico de la ciudad.

Soraya Kisen, presidenta de la Fundación Tapitas por los Chicos, explicó la importancia de esta iniciativa: “En el año hacemos dos eventos que se llaman Tapatón, una en junio y otra en diciembre, porque mucha gente no puede llevar las tapitas a nuestros puntos de acopio. Entonces la gente, los colegios hacen campañas, llevan las tapitas y todo lo que se recauda se vuelve medicamentos e insumos para la terapia intensiva del oncológico”.

Por su parte, Gladys Araníbar, encargada del programa de recolección de Empacar, destacó que cualquier tapita de plástico puede ser útil.

“Recordarle a todas las personas que no solamente son las tapitas de botellas a las que estamos acostumbrados, sino cualquier tapita que sea de plástico es bienvenida y sirve como recaudación para ayudar a los niños del oncológico”.

En cuanto a las metas de este año, Araníbar señaló que esperan superar los logros anteriores: “En junio tuvimos un récord de 10.400 kilos de tapitas, ahí son un poquito más de las 10 toneladas. Entonces esperamos que toda la población se sume y nos ayude también a cumplir esta meta, porque siempre es necesario más y más”.

El evento se realizará en Empacar Express, ubicado en la Avenida Paraguá y Cuarto Anillo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con actividades para toda la familia, incluyendo presentaciones de artistas y bailarines.

Además, la aerolínea BOA permitirá que las personas de cualquier parte de Bolivia puedan enviar sus tapitas, las cuales serán transportadas gratuitamente a Santa Cruz para su entrega a la Fundación.

La Tapatón 2025 busca superar la solidaridad del año anterior y continuar apoyando a los niños que más lo necesitan a través de un sencillo gesto: recolectar tapitas plásticas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD