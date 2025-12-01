Este sábado, Santa Cruz se une en la Tapatón por los niños con cáncer

La Fundación 'Tapitas por los Chicos' invita a la ciudadanía a participar en la segunda Tapatón del año, que se realizará este sábado 6 de diciembre, con el objetivo de recaudar tapitas plásticas que se convertirán en medicamentos e insumos para niños con cáncer en el hospital oncológico de la ciudad.

Soraya Kisen, presidenta de la Fundación Tapitas por los Chicos, explicó la importancia de esta iniciativa: “En el año hacemos dos eventos que se llaman Tapatón, una en junio y otra en diciembre, porque mucha gente no puede llevar las tapitas a nuestros puntos de acopio. Entonces la gente, los colegios hacen campañas, llevan las tapitas y todo lo que se recauda se vuelve medicamentos e insumos para la terapia intensiva del oncológico”.

Por su parte, Gladys Araníbar, encargada del programa de recolección de Empacar, destacó que cualquier tapita de plástico puede ser útil.

“Recordarle a todas las personas que no solamente son las tapitas de botellas a las que estamos acostumbrados, sino cualquier tapita que sea de plástico es bienvenida y sirve como recaudación para ayudar a los niños del oncológico”.

En cuanto a las metas de este año, Araníbar señaló que esperan superar los logros anteriores: “En junio tuvimos un récord de 10.400 kilos de tapitas, ahí son un poquito más de las 10 toneladas. Entonces esperamos que toda la población se sume y nos ayude también a cumplir esta meta, porque siempre es necesario más y más”.

El evento se realizará en Empacar Express, ubicado en la Avenida Paraguá y Cuarto Anillo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con actividades para toda la familia, incluyendo presentaciones de artistas y bailarines.

Además, la aerolínea BOA permitirá que las personas de cualquier parte de Bolivia puedan enviar sus tapitas, las cuales serán transportadas gratuitamente a Santa Cruz para su entrega a la Fundación.

La Tapatón 2025 busca superar la solidaridad del año anterior y continuar apoyando a los niños que más lo necesitan a través de un sencillo gesto: recolectar tapitas plásticas.

