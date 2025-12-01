Doria Medina: “Selección de nuevos vocales del TSE debe priorizar la probidad y la independencia”

El presidente de la alianza Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, destacó la importancia del debate legislativo que se desarrollará este lunes sobre la ley para la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), remarcando que el proceso es urgente debido a que las nuevas autoridades deben reemplazar a las actuales el 19 de diciembre.

Doria Medina señaló que UN ha solicitado formalmente que en la evaluación de los postulantes se incluya un criterio claro y uniforme de probidad e idoneidad, elementos fundamentales para garantizar un Tribunal Electoral independiente. “Hoy se debe debatir en qué consiste exactamente esa probidad, porque debe aplicarse a todos por igual. Cada diputado y diputada hará su propuesta, y esperamos que el resultado sea un estándar riguroso y transparente”, afirmó.

El líder opositor enfatizó que Bolivia necesita vocales “capaces de representar con personalidad a un poder del Estado”, que no dependan ni del Órgano Ejecutivo ni del Judicial, y que inspiren confianza en la ciudadanía. “No podemos tener vocales cuyas decisiones estén condicionadas o cuyos números de teléfono circulen entre los partidos políticos. El país exige autoridades electorales independientes de verdad”, agregó.

Doria Medina también resaltó que, durante el fin de semana, las distintas bancadas parlamentarias sostuvieron reuniones para debatir nombres de consenso, un hecho que consideró poco común pero positivo para la política boliviana. “La democracia es cooperación y no solo conflicto. Cuando se construyen acuerdos, gana el país”, sostuvo.

Finalmente, recordó que los representantes electos tienen el deber de interpretar el deseo mayoritario de los bolivianos, quienes demandan que cesen las confrontaciones inútiles y que las instituciones recuperen su funcionamiento normal.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

