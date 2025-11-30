TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz accidente de tránsito Crimen en Cochabamba

Política

Diputados programan sesión que debatirá la ley de elección de vocales

Pese a la programación de la sesión, la norma aún no cuenta con el informe de la Comisión de Constitución, instancia legislativa que deberá sesionar también este lunes para intentar destrabar el tratamiento del documento.

Hans Franco

30/11/2025 9:31

Foto: Diputados programa sesión que debatirá la ley de elección de vocales (APG)
La Paz

La Cámara de Diputados convocó para este lunes 1 de diciembre, a las 11:00, una sesión plenaria con el fin de considerar el Proyecto de Ley CS Nº 213/2024-2025, denominado “Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Pese a la programación de la sesión, la norma aún no cuenta con el informe de la Comisión de Constitución, instancia legislativa que deberá sesionar también este lunes para intentar destrabar el tratamiento del documento.

El proceso se encuentra paralizado desde la semana pasada debido a un punto de desacuerdo en el artículo 29, referido a los criterios de probidad y ética que deben cumplir los postulantes al cargo de vocal del TSE. Este artículo generó posiciones divididas al interior de la Comisión, lo que impidió avanzar en el debate en detalle.

Se prevé que la Comisión de Constitución retome el análisis del proyecto antes de la sesión plenaria, con el objetivo de emitir un informe que permita a Diputados debatir la norma en el hemiciclo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el documento esté listo para su consideración final.

