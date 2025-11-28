TEMAS DE HOY:
Política

Santistevan advierte que redes de los ‘autoprorrogados’ siguen operando en La Paz y Beni

José Luis Santistevan aseguró que esta situación era conocida por abogados y actores políticos, y que a través de estas influencias se logró paralizar el proceso de elecciones judiciales

Red Uno de Bolivia

28/11/2025 14:49

Foto: Red Uno

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, el cese de funciones de los exmagistrados “autoprorrogados” no significa el fin de su influencia en el sistema judicial, ya que, según afirmó, aún mantienen control en salas constitucionales en los departamentos de La Paz y Beni.

“Los autoprorrogados tenían tentáculos, salas constitucionales donde se dictaban los amparos. Tienen en La Paz y Beni; manejaban los recursos para que caigan ahí y ellos mismos lo revisaban”, denunció.

Santistevan aseguró que esta situación era conocida por abogados y actores políticos, y que a través de estas influencias se logró paralizar el proceso de elecciones judiciales en el país.

“Con una sala en Beni y otra en La Paz paralizaron las elecciones judiciales. Los corruptos no se han ido, siguen vivitos y coleando; la justicia sigue manejada por algunos magistrados”, añadió.

Ante este panorama, el constitucionalista consideró urgente que la Asamblea Legislativa Plurinacional active una comisión especial que impulse una reestructuración del sistema judicial y procese a quienes conforman esta presunta organización.

 

