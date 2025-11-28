TEMAS DE HOY:
Niña atropellada trufi atropelló niña

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Agreden a panadera por vender pan a Bs 0,50 durante protesta de panificadores

La panificadora de Villa Victoria fue agredida por colegas del sector por vender pan a Bs 0,50 durante el paro. Vecinos salieron en su defensa y la Policía tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes.

Silvia Sanchez

28/11/2025 14:46

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un conflicto vecinal estalló este viernes en La Paz luego de que una panadera de Villa Victoria fuera agredida por panificadores del sector liderado por Rubén Ríos por vender pan a Bs 0,50 en pleno paro.

La afectada, Doña Nora, decidió mantener la producción pese a la protesta del gremio y ofrecer el pan al precio habitual. Esto generó la molestia de panaderos de la zona, quienes increparon y agredieron verbalmente a la propietaria del pequeño horno.

“¿Aun así hay ganancias? No será mucho, pero lo vendo porque me da pena la gente. ¿Y aun así me amenazan? ¡Disparates! Me han gritado”, denunció la panificadora.

Los vecinos de Villa Victoria salieron en su defensa y anunciaron que no la dejarán sola. “La vamos a proteger, es decisión del vecindario. Pero viene gente a agredirnos y no podemos permitirlo”, señaló una de las pobladoras.

El horno de Doña Nora se encuentra a pocos metros del establecimiento de Rubén Ríos, dirigente principal del sector panificador. Ante la tensión creciente, personal de la Guardia Municipal y efectivos policiales llegaron al lugar para resguardar la zona y garantizar que la venta de pan continúe con normalidad.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD