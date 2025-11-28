Agreden a panadera por vender pan a Bs 0,50 durante protesta de panificadores

Un conflicto vecinal estalló este viernes en La Paz luego de que una panadera de Villa Victoria fuera agredida por panificadores del sector liderado por Rubén Ríos por vender pan a Bs 0,50 en pleno paro.

La afectada, Doña Nora, decidió mantener la producción pese a la protesta del gremio y ofrecer el pan al precio habitual. Esto generó la molestia de panaderos de la zona, quienes increparon y agredieron verbalmente a la propietaria del pequeño horno.

“¿Aun así hay ganancias? No será mucho, pero lo vendo porque me da pena la gente. ¿Y aun así me amenazan? ¡Disparates! Me han gritado”, denunció la panificadora.

Los vecinos de Villa Victoria salieron en su defensa y anunciaron que no la dejarán sola. “La vamos a proteger, es decisión del vecindario. Pero viene gente a agredirnos y no podemos permitirlo”, señaló una de las pobladoras.

El horno de Doña Nora se encuentra a pocos metros del establecimiento de Rubén Ríos, dirigente principal del sector panificador. Ante la tensión creciente, personal de la Guardia Municipal y efectivos policiales llegaron al lugar para resguardar la zona y garantizar que la venta de pan continúe con normalidad.

