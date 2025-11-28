VIDEO: ¡No les importó ser filmados! Cámara de vigilancia captó un robo

En poder de nuestro medio llegaron impactantes imágenes que muestran el momento exacto en el que dos sujetos roban una cámara de seguridad instalada en la calle Suipacha, casi Méndez Arcos.

En los videos se observa cómo ambos individuos aprovechan que la calle está vacía para acercarse al inmueble, manipular el dispositivo y finalmente arrancarlo sin mayor dificultad.

Los propietarios, indignados por la audacia del hecho, denunciaron que no sería la primera vez que ocurren robos similares en la zona. Aseguran que en las últimas semanas varios vecinos reportaron la pérdida de cables, accesorios de seguridad e incluso intentos de ingreso a viviendas.

Ante esta situación, los afectados piden a la Policía identificar y capturar a los responsables, quienes quedaron claramente registrados en las imágenes. Los habitantes del sector temen que estos delitos sigan en aumento y exigen mayor patrullaje y control, especialmente durante la noche y madrugada.

Las imágenes del robo ya circulan entre los vecinos para alertar al barrio y evitar que otros hogares sean víctimas de estos sujetos.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play