¡Se escapaba! Conductor que atropelló a repartidora fue capturado por motociclistas

Un grupo de motociclistas de una empresa de delivery logró capturar al conductor de la camioneta roja que este jueves atropelló a una joven repartidora en la intersección de las calles Antezana y Oruro, en Cochabamba, y que huyó en dos ocasiones tras provocar el accidente. La víctima permanece en la clínica Los Lirios, en estado delicado, debido al fuerte impacto registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Los trabajadores relataron que, tras el choque ocurrido cerca de las 13:30, el conductor escapó inicialmente hacia la plaza Barba de Padilla, donde volvió a darse a la fuga. Durante horas, los motociclistas recorrieron la ciudad hasta identificar el vehículo por sus abolladuras y características visibles en las imágenes captadas por testigos.

Finalmente lograron detener al hombre y entregarlo a la unidad de Tránsito. “Una compañera nuestra ha sido víctima de la imprudencia. El conductor se pasó en rojo y pese a eso se dio a la fuga. Gracias a las imágenes, aunque borrosas, pudimos identificar el vehículo y ubicarlo”, explicó uno de los trabajadores.

Los motociclistas denunciaron que, al momento de la captura, el conductor presentaba un comportamiento agresivo y signos de estar bajo efectos de estupefacientes. “Estaba muy agresivo, aparentemente bajo influencias de sustancias controladas. Se ha encontrado gran cantidad de marihuana dentro del vehículo; estamos pidiendo que se haga el examen de alcoholemia y todas las investigaciones correspondientes”, señalaron.

Los motociclistas exigen que el responsable asuma las consecuencias del accidente y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el hecho. “Exigimos que el conductor se haga cargo de lo que ha provocado. La señorita está muy mal y necesitamos justicia”, afirmaron.

