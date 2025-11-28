Continúa la intensa búsqueda de tres brasileños desaparecidos en Santa Cruz; solo hallaron la camioneta robada

La Policía intensificó los rastrillajes en el departamento de Santa Cruz en un esfuerzo por localizar a tres ciudadanos brasileños reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de noviembre. A diez días de su ingreso al país, las búsquedas en el área de la Chiquitania no han arrojado resultados, a pesar de las pistas enviadas desde Brasil.

Los tres desaparecidos fueron identificados como Joao Víctor, José Enrique y Lucas Enrique. Según informes policiales, dos de ellos tienen antecedentes por delitos de narcotráfico y receptación de vehículos robados.

Rastrillajes sin éxito y pista clave

Este jueves se llevó a cabo el segundo rastrillaje en el municipio de San Ignacio de Velasco, una de las áreas de búsqueda prioritarias. La Policía recorrió comunidades cercanas siguiendo coordenadas específicas proporcionadas por la Policía de Brasil, pero no se encontró ninguna pista que conduzca a los desaparecidos. Los comunarios de la zona indicaron a las autoridades no haber visto nada. Los operativos se han extendido a los municipios de San José de Chiquitos y Tres Cruces.

La única pista concreta hallada hasta el momento es la camioneta de color plomo en la que ingresaron al país, supuestamente para entregarla a terceras personas. El vehículo fue encontrado abandonado en unos matorrales, a unos 50 kilómetros de San Ignacio de Velasco. La camioneta se encuentra reportada como robada en Brasil.

Las autoridades bolivianas confirmaron que los rastrillajes y la búsqueda continuarán en los próximos días con el objetivo de dar con el paradero de los tres hombres.

