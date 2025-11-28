La engañaron con un jugo y despertó sin dinero ni celular: mujer de 56 años fue dopada tras viaje en bus

Una comerciante de 56 años fue auxiliada por efectivos policiales y personal de la Terminal de Buses de La Paz, después de haber sido dopada al llegar desde Oruro.

La mujer relató que un desconocido le ofreció un jugo en bolsita y, tras consumirlo, perdió el sentido.

De acuerdo con la directora de la Terminal de Buses de La Paz, Iveliz Asturizaga, este caso se suma a los 10 incidentes reportados recientemente relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas para reducir la conciencia de las víctimas y luego robarles sus pertenencias, sumando en total 11 casos en lo que va del año.

“Le habían otorgado una sustancia psicotrópica para que pierda la conciencia; le robaron aproximadamente 2.000 bolivianos y su celular”, informó Asturizaga, quien además confirmó que la víctima tardó alrededor de cuatro horas en recuperarse.

El estado de salud de la mujer es estable y se espera establecer contacto con sus familiares para facilitar su retorno a su hogar.

Las autoridades reiteraron la recomendación de no aceptar alimentos ni bebidas de desconocidos, especialmente en terminales de transporte donde estos delitos se han vuelto más frecuentes.

