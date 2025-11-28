TEMAS DE HOY:
Mujer dopada Feminicidio en El Alto motociclista agresivo

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

La engañaron con un jugo y despertó sin dinero ni celular: mujer de 56 años fue dopada tras viaje en bus

La mujer perdió la conciencia tras beber un jugo ofrecido por un desconocido en un bus. Le robaron 2.000 bolivianos y su celular. Las autoridades advierten sobre el incremento de casos de dopaje.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 22:20

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Una comerciante de 56 años fue auxiliada por efectivos policiales y personal de la Terminal de Buses de La Paz, después de haber sido dopada al llegar desde Oruro.

La mujer relató que un desconocido le ofreció un jugo en bolsita y, tras consumirlo, perdió el sentido.

De acuerdo con la directora de la Terminal de Buses de La Paz, Iveliz Asturizaga, este caso se suma a los 10 incidentes reportados recientemente relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas para reducir la conciencia de las víctimas y luego robarles sus pertenencias, sumando en total 11 casos en lo que va del año.

“Le habían otorgado una sustancia psicotrópica para que pierda la conciencia; le robaron aproximadamente 2.000 bolivianos y su celular”, informó Asturizaga, quien además confirmó que la víctima tardó alrededor de cuatro horas en recuperarse.

El estado de salud de la mujer es estable y se espera establecer contacto con sus familiares para facilitar su retorno a su hogar.

Las autoridades reiteraron la recomendación de no aceptar alimentos ni bebidas de desconocidos, especialmente en terminales de transporte donde estos delitos se han vuelto más frecuentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD