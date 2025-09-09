¡Alarmante! Reportan otro caso de persona dopada en la Terminal de Buses de La Paz

Una mujer de aproximadamente 35 años fue encontrada inconsciente este martes en instalaciones de la Terminal de Buses de La Paz, según confirmaron efectivos policiales y personal del recinto.

El hallazgo se produjo en los ambientes de una empresa de transporte terrestre, donde la mujer permanecía dormida, sin poder reaccionar. Al recuperar la conciencia, explicó que solo había consumido una bebida en sachet y una empanada, y luego se quedó dormida.

Este caso generó preocupación en la Policía, ya que se trataría del segundo hecho similar en menos de siete días en la Terminal de Buses paceña.

La mujer no recuerda detalles precisos sobre su procedencia ni su entorno familiar y continúa en estado de shock, por lo que las autoridades buscan establecer desde dónde habría llegado y contactar a sus familiares.

