Hat trick de Jhon García lideró la remontada de The Strongest frente a Wilstermann

The Strongest logró un contundente triunfo por 5-2 sobre Wilstermann en el estadio Félix Capriles, consolidando su candidatura a clasificar a la siguiente ronda del torneo por series. El equipo visitante tuvo que remontar un marcador adverso, pero la calidad y la contundencia de sus delanteros marcaron la diferencia.

El partido comenzó favorable para los locales con los goles de Álex Cáceres y Martín Barrón, quienes pusieron a Wilstermann 2-0 arriba en los primeros 20 minutos. Sin embargo, la reacción de The Strongest no se hizo esperar: Jhon García se convirtió en figura con un hat trick que incluyó goles a los 14, 74 y 88 minutos, más un tanto adicional en tiempo de compensación. Juan Godoy también aportó a la remontada con un gol a los 59 minutos.

Con esta victoria, The Strongest escaló al tercer lugar del Grupo B con 16 puntos, mientras que Wilstermann continúa en la última posición del Grupo A con 11 unidades, tras sufrir una dura derrota en casa. El equipo aurinegro demuestra que sigue firme en la lucha por avanzar a la próxima fase del torneo.

