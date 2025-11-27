¡Emocionante! Conozca los duelos por semifinales de la Copa Bolivia

Cuatro equipos competirán por llegar a la final del torneo, cuyo premio es la clasificación a un torneo internacional y un monto económico. Blooming, Bolívar, The Strongest y Nacional Potosí intentarán ser uno de los beneficiarios.

Con fecha y horario por definir, Blooming se enfrentará a Bolívar. La academia cruceña llega tras eliminar a Real Oruro, luego de ganar en Santa Cruz por 2-1 y empatar en Oruro 2-2, quedando el global 4-3. Por su parte, Bolívar se deshizo de San Antonio, que había eliminado al complejo Always; los dirigidos por Beñat Robatto ganaron de local 3-1 y luego 3-0 en Entre Ríos. Así, la Academia paceña tendrá a Blooming como rival, que llegará diezmado por expulsados tras la pelea campal con Real Oruro.

El otro cruce de semifinal será entre Nacional Potosí y The Strongest. El conjunto potosino eliminó a Gualberto Villarroel, mientras que el atigrado hizo lo propio con Guabirá.

