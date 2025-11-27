TEMAS DE HOY:
¡Emocionante! Conozca los duelos por semifinales de la Copa Bolivia

Tras jugarse los partidos de cuartos de final del torneo interserie, ya se conocen los clasificados para disputar las semifinales de la Copa Bolivia. 

27/11/2025 12:31

Plantel de Blooming uno de los clasificados a semifinales de Copa Bolivia. Foto: APG.
Bolivia.

Cuatro equipos competirán por llegar a la final del torneo, cuyo premio es la clasificación a un torneo internacional y un monto económico. Blooming, Bolívar, The Strongest y Nacional Potosí intentarán ser uno de los beneficiarios.

Con fecha y horario por definir, Blooming se enfrentará a Bolívar. La academia cruceña llega tras eliminar a Real Oruro, luego de ganar en Santa Cruz por 2-1 y empatar en Oruro 2-2, quedando el global 4-3. Por su parte, Bolívar se deshizo de San Antonio, que había eliminado al complejo Always; los dirigidos por Beñat Robatto ganaron de local 3-1 y luego 3-0 en Entre Ríos. Así, la Academia paceña tendrá a Blooming como rival, que llegará diezmado por expulsados tras la pelea campal con Real Oruro.

El otro cruce de semifinal será entre Nacional Potosí y The Strongest. El conjunto potosino eliminó a Gualberto Villarroel, mientras que el atigrado hizo lo propio con Guabirá.

