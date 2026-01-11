TEMAS DE HOY:
"Ejemplo de dedicación”: Aucas celebró la convocatoria de Bruno Miranda a la Verde

El club ecuatoriano destacó el buen momento de su delantero y compartió mensajes de orgullo tras su llamado a la Verde. 

Martin Suarez Vargas

11/01/2026 9:55

Ecuador.

El Aucas de Ecuador celebró la reciente convocatoria de su delantero Bruno Miranda a la selección boliviana, que disputará amistosos frente a Panamá y México como preparación para el repechaje al Mundial de 2026.

A través de sus redes sociales, el club destacó el desempeño del atacante y lo felicitó por representar a su país en el plano internacional.

“¡Felicitaciones a Bruno Miranda por su llamado a la selección boliviana! Orgullo de Aucas y ejemplo de dedicación”, se pudo leer en la publicación del equipo quiteño.

Bruno Miranda ha sido uno de los referentes ofensivos del Aucas en la temporada, y su buen rendimiento en el fútbol ecuatoriano le valió nuevamente la oportunidad de vestir la camiseta de La Verde. El club resaltó que la convocatoria es un reconocimiento al esfuerzo y la constancia del delantero en cada encuentro.

El gesto también fue valorado por los aficionados del Aucas, quienes se sumaron a los mensajes de felicitación y orgullo por ver a uno de sus jugadores brillar en el ámbito internacional. Miranda buscará ahora aportar goles y presencia ofensiva a la selección boliviana en los próximos compromisos.

