Capturan a extranjero

Bolivia Vs México: Las 5 claves que debes saber antes de comprar tus entradas

¿Estás listo para adquirir tu boleto para el amistoso de este domingo? Estas son las cinco cosas que debes saber sobre la venta de entradas. 

Martin Suarez Vargas

21/01/2026 14:18

Selección boliviana de fútbol. Foto: la Verde FBF.
Bolivia.

Hay cinco aspectos que debes conocer antes de comprar tu boleto para el amistoso entre Bolivia y México, que se jugará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

  1. Inicia hoy
    La venta de entradas para el amistoso entre bolivianos y mexicanos comenzará este miércoles 21 de enero en horas de la noche.

  2. Arranca desde las 20:00
    El horario establecido por la Federación para el inicio de la compra es a partir de las 20:00, informó José Claure en una conferencia de prensa.

  3. Se venderá vía online
    A diferencia de otras ventas de entradas para partidos oficiales de la Verde, en esta ocasión la compra será a través de internet, mediante la página web Ticketeg.com.

  4. Hay 25.500 entradas
    Tras la remodelación, el estadio Tahuichi tendrá una capacidad de 31.400 espectadores; sin embargo, para el amistoso del domingo habrá 25.500 entradas disponibles que serán vendidas en línea.

  5. Entradas gratis para un sector en especial
    Personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, acompañados por sus padres, podrán acceder a un cupo limitado de entradas gratuitas, según explicó el encargado de marketing de la FBF, José Claure.

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

