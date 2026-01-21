Bolivia Vs México: Las 5 claves que debes saber antes de comprar tus entradas

Hay cinco aspectos que debes conocer antes de comprar tu boleto para el amistoso entre Bolivia y México, que se jugará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Inicia hoy

La venta de entradas para el amistoso entre bolivianos y mexicanos comenzará este miércoles 21 de enero en horas de la noche.

Arranca desde las 20:00

El horario establecido por la Federación para el inicio de la compra es a partir de las 20:00, informó José Claure en una conferencia de prensa.

Se venderá vía online

A diferencia de otras ventas de entradas para partidos oficiales de la Verde, en esta ocasión la compra será a través de internet, mediante la página web Ticketeg.com.

Hay 25.500 entradas

Tras la remodelación, el estadio Tahuichi tendrá una capacidad de 31.400 espectadores; sin embargo, para el amistoso del domingo habrá 25.500 entradas disponibles que serán vendidas en línea.