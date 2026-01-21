Bolivia Vs México: Las 5 claves que debes saber antes de comprar tus entradas

¿Estás listo para adquirir tu boleto para el amistoso de este domingo? Estas son las cinco cosas que debes saber sobre la venta de entradas.
Hay cinco aspectos que debes conocer antes de comprar tu boleto para el amistoso entre Bolivia y México, que se jugará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
La venta de entradas para el amistoso entre bolivianos y mexicanos comenzará este miércoles 21 de enero en horas de la noche.
El horario establecido por la Federación para el inicio de la compra es a partir de las 20:00, informó José Claure en una conferencia de prensa.
A diferencia de otras ventas de entradas para partidos oficiales de la Verde, en esta ocasión la compra será a través de internet, mediante la página web Ticketeg.com.
Tras la remodelación, el estadio Tahuichi tendrá una capacidad de 31.400 espectadores; sin embargo, para el amistoso del domingo habrá 25.500 entradas disponibles que serán vendidas en línea.
Personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, acompañados por sus padres, podrán acceder a un cupo limitado de entradas gratuitas, según explicó el encargado de marketing de la FBF, José Claure.
