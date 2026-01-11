TEMAS DE HOY:
“¡Fuera!”: El grito de los vecinos que expulsaron a los ‘Ponchos Rojos’ en El Alto

Comerciantes y vecinos se enfrentan a los grupos de choque para defender su derecho al trabajo.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 14:22

El Alto

El occidente del país se ha consolidado como una de las regiones más golpeadas por el bloqueo de rutas impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB). En este contexto de alta fricción, los residentes y comerciantes de la zona de Río Seco en El Alto, decidieron enfrentar activamente las medidas de presión.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los denominados "ponchos rojos" fueron desalojados por una multitud que se negaba a suspender sus actividades económicas. Los manifestantes intentaron obligar el cierre de negocios locales, lo que desató una reacción inmediata de los propietarios para evitar mayores pérdidas económicas.

Bajo el clamor unánime de “¡Fuera, fuera!”, la ciudadanía logró la expulsión de los marchistas en un acto de abierto rechazo a las movilizaciones. Esta acción refleja el agotamiento de la población que exige circular y trabajar libremente pese al conflicto sindical.

