Bloqueos ahogan a floricultores: toneladas de flores terminan en la basura en Cochabamba

Cochabamba permanece prácticamente aislada por los bloqueos de caminos promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), una situación que está golpeando con fuerza a distintos sectores productivos, entre ellos los floricultores, quienes denuncian pérdidas económicas significativas.

Los productores señalan que, al no poder trasladar sus flores a los principales mercados del país, gran parte de su producción se está deteriorando y debe ser desechada.

“Así en el camino se ha quemado, se ha destrozado y pues esto ya no sirve, por eso estamos botando. En el camino los camiones están botando”, expresó con preocupación un productor afectado.

Las flores, al ser productos altamente perecederos, no resisten varios días sin transporte adecuado ni comercialización, lo que agrava el impacto económico para las familias que dependen de esta actividad.

Ante este panorama, floristas y otros sectores productivos hicieron un llamado urgente al Gobierno y a los movilizados para que se priorice el diálogo y se llegue a una solución que permita restablecer el tránsito, ya que los bloqueos continúan generando pérdidas económicas severas en el departamento y el país.

