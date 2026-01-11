TEMAS DE HOY:
Hijos de expresidente Arce BLOQUEOS EVISTAS EPCORO

25ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Bloqueos generan sobreoferta y el pollo baja de precio en Santa Cruz

El estancamiento del producto en el departamento obliga a los comerciantes a reducir costos para evitar pérdidas.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 14:48

El precio del pollo cayó considerablemente respecto al precio que estuvo vigente la semana pasada.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los bloqueos de carreteras en el país han generado una acumulación inusual de productos en los centros de abastecimiento de Santa Cruz. Esta situación ha provocado que el pollo se quede en el departamento, derivando en una sobreoferta que beneficia directamente al bolsillo del consumidor local.

"A causa de la radicalización de los bloqueos en el país, en el Mercado Abasto hay sobreoferta y el precio ha bajado paulatinamente", explicó una comerciante del sector. La vendedora detalló que el costo por kilo cayó de Bs. 17 el pasado viernes hasta los Bs 14,50 registrados en la jornada de hoy.

El fenómeno ha disparado el volumen de transacciones en los puestos de venta, donde la afluencia de compradores no cesa. Según los testimonios recolectados en el mercado, los comerciantes aseguran que actualmente están vendiendo tres veces más de lo que vendían habitualmente.

Los subproductos también muestran una tendencia a la baja, con la pechuga en Bs. 22 y la pierna en Bs. 20, entre otros cortes económicos. "Bajo igual el pollo mairaneño y el pollo frial", concluyó la comerciante, destacando la variedad de opciones disponibles para la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD