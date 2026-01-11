Bloqueos generan sobreoferta y el pollo baja de precio en Santa Cruz

Los bloqueos de carreteras en el país han generado una acumulación inusual de productos en los centros de abastecimiento de Santa Cruz. Esta situación ha provocado que el pollo se quede en el departamento, derivando en una sobreoferta que beneficia directamente al bolsillo del consumidor local.

"A causa de la radicalización de los bloqueos en el país, en el Mercado Abasto hay sobreoferta y el precio ha bajado paulatinamente", explicó una comerciante del sector. La vendedora detalló que el costo por kilo cayó de Bs. 17 el pasado viernes hasta los Bs 14,50 registrados en la jornada de hoy.

El fenómeno ha disparado el volumen de transacciones en los puestos de venta, donde la afluencia de compradores no cesa. Según los testimonios recolectados en el mercado, los comerciantes aseguran que actualmente están vendiendo tres veces más de lo que vendían habitualmente.

Los subproductos también muestran una tendencia a la baja, con la pechuga en Bs. 22 y la pierna en Bs. 20, entre otros cortes económicos. "Bajo igual el pollo mairaneño y el pollo frial", concluyó la comerciante, destacando la variedad de opciones disponibles para la ciudadanía.

