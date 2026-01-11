Explosión provoca incendio y alarma en una vivienda de Valle Sánchez

Una fuerte explosión registrada en una vivienda de la zona Valle Sánchez, en el municipio de Warnes (Santa Cruz), generó un incendio estructural y provocó alarma entre los vecinos, lo que obligó a la intervención inmediata de la Unidad de Bomberos.

Los efectivos lograron sofocar el fuego y realizar tareas de enfriamiento, evitando que las llamas se propaguen a inmuebles colindantes. Durante la inspección preliminar, el encargado del operativo informó que se encontraron residuos inusuales en el interior de la vivienda.

“Se puede evidenciar una explosión donde aparentemente existe una sustancia verduzca”, explicó el jefe del equipo de emergencia.

El personal de rescate informó que testigos presenciaron el traslado de una persona herida antes de su llegada, aunque el lugar se encontraba vacío al momento de la intervención. Las labores de inspección se han visto limitadas por la lluvia, ya que el encargado de la unidad señaló: “Debido a la lluvia no hemos podido requisar todo el interior del inmueble, todavía hay electricidad activa en el interior”.

Ante la complejidad del hallazgo, se ha solicitado la presencia inmediata de peritos para determinar la naturaleza de los materiales encontrados. La zona permanece bajo resguardo mientras el encargado de bomberos concluyó que “se ha dado a conocer la situación a las unidades especializadas para que lleguen al lugar”.

