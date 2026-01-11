Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un partido en el que, en su opinión, estuvieron "cerca" de llegar a los penaltis, a la vez que ensalzó "la gran actitud" y el "gran compromiso" de su equipo.

"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", analizó.

"El equipo ha tenido una gran actitud y un gran compromiso. Teníamos que aguantar el balón... hay que ajustar bien. No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Al descanso nos fuimos con el 2-2 y la segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2... Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones”, comentó sobre su planteamiento de partido.

“Hemos tenido las ocasiones. Las lesiones te condicionan, el cambio de Valverde por la lesión, Vinícius ha llegado hasta donde ha llegado... no es la condición física, pero las lesiones nos están penalizando para tener estabilidad. Algunos jugadores están haciendo un esfuerzo extra", aseguró.

Xabi Alonso ensalzó el partido de Vinícius, quien logró marcar tras 16 partidos consecutivos sin hacerlo con el Real Madrid. "Vinicius ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, pero ha pedido el cambio por calambres. Ha hecho un gran partido. El gol ha sido espectacular".

"No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, hay que darle la vuelta lo antes posible y pensar en todas las competiciones que tenemos", añadió.

Por otro lado, explicó su gestión con el francés Kylian Mbappé, quien se incorporó al equipo el viernes tras superar un esguince en la rodilla izquierda y disputó los últimos 20 minutos del Clásico.

"Iba a entrar Kylian justo antes de encajar el 3-2. Con 20 minutos por delante y buscábamos desequilibrio, amenaza... nos lo ha dado un poco tarde pero queríamos apretar al final. Esa era la idea durante el partido; no estaba para iniciar un partido con la intensidad que iba a tener”, comentó.

