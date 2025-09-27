¿Por qué el Real Madrid fue goleado en el derbi? La explicación de Xabi Alonso

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria "merecida" del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".



"Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más", dijo el entrenador del Real Madrid .



"Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y eso es lo que echaba en falta. No estamos contentos de cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Hay que volver al camino correcto. Estamos empezando la liga y dentro del progreso y la construcción que llevamos hay días duros. Esto es fútbol. La clave está en ver cómo reaccionamos. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy", manifestó.

