El Dr. David Diamond, reconocido conferencista boliviano-israelí, reportó un recrudecimiento inmediato de las hostilidades mientras se encontraba bajo fuego en el sur de Israel. “Las sirenas han sonado permanentemente y los misiles empezaron a caer hace pocos minutos tras un ataque conjunto de Hezbolá e Irán”, denunció Diamond.

La ofensiva de Teherán no se ha limitado a objetivos militares, enfocándose deliberadamente en zonas habitadas por no combatientes. Según el analista, mientras Irán ataca a población civil inocente, Israel y Estados Unidos responden con ataques de precisión milimétrica sobre cuarteles y centrales nucleares.

El conflicto ha trascendido las fronteras israelíes, alcanzando a diez países de la región, incluyendo a naciones árabes como Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Diamond destacó la gravedad de que estos ataques ocurran durante el Ramadán, señalando que Irán ha osado atacar incluso a sus "propios hermanos musulmanes".

La estrategia iraní también apunta a un colapso financiero global mediante el bloqueo logístico en el Estrecho de Ormuz. “El gobierno iraní busca asfixiar la economía petrolera del mundo, cerrando un paso equivalente al Canal de Panamá por donde circula el 35% del crudo global”, advirtió.

Ante la magnitud de la crisis, se espera que potencias como Inglaterra, Francia y Alemania tomen determinaciones para unirse contra la agresión financiada por el régimen de los Ayatolás. La advertencia es clara: la tecnología misilística iraní ya posee el alcance necesario para impactar cualquier ciudad del continente europeo.

Finalmente, Diamond comparó la relevancia de este momento histórico con el fin de la Alemania nazi o la Guerra Fría. “La caída del Ayatolá será como la de Adolfo Hitler; para nosotros, esta es una guerra de supervivencia que cambiará la historia totalmente”, concluyó.

