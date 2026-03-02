Lo que comenzó como una celebración con globos, luces LED y pastelería fina terminó en un decomiso oficial. Paola “Malala” Galeano, una reclusa que ha pasado los últimos 13 años en prisión por su participación en un brutal homicidio, se ha quedado sin su herramienta de fama: su teléfono celular.

El festejo que cruzó los muros del penal

La polémica estalló cuando Galeano compartió en sus redes sociales —donde acumula casi 300,000 seguidores— los detalles de su último cumpleaños dentro del Penal N°40 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, según publica el portal TN.

Las imágenes, que parecen extraídas de un evento social convencional y no de una celda de máxima seguridad, mostraban decoración profesional (arcos de globos y cortinas de cotillón); tecnología (equipos de música y sistemas de luces LED); y banquete (una torta de diseño especialmente decorada para la ocasión).

Tras la viralización del contenido y la indignación pública, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) realizaron un operativo el pasado miércoles para incautar el dispositivo.

Un pasado marcado por el crimen

A pesar de su faceta carismática en TikTok e Instagram, la realidad judicial de "Malala" es sombría. Fue detenida en 2013 tras el asesinato de Carlos Alberto Gauna. Según la justicia argentina, Galeano fue la pieza clave que "marcó" a la víctima para que tres cómplices intentaran robarle su camioneta, terminando con la vida del hombre a tiros.

En 2014, fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo. Aunque su defensa intentó apelar la sentencia ante la Suprema Corte en 2016, el recurso fue rechazado.

Si no hay nuevos incidentes, Paola Galeano recuperaría su libertad en agosto de 2026.

Reincidente en la exposición

Esta no es la primera vez que la "influencer del penal" pierde sus privilegios digitales. El año pasado, las autoridades ya le habían retirado un teléfono tras la viralización de una entrevista que concedió desde la cárcel.

En Argentina, aunque el uso de celulares en las cárceles fue flexibilizado durante la pandemia de 2020 para mantener vínculos familiares, las estrictas normativas prohíben su uso para la creación de contenido público o fines que alteren el orden institucional.

