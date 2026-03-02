Tomó de rehén a su hija, la otra intentó defenderla y recibió un disparo en la cabeza

Un dramático hecho de violencia familiar conmociona a Río Cuarto. Un hombre de 46 años tomó de rehén a una de sus hijas en plena calle y, cuando la otra joven intentó defenderla, le disparó en la cabeza.

La víctima fue asistida de urgencia y, tras estudios médicos, se confirmó que la bala quedó alojada en su cuerpo. “Está viva de milagro”, aseguró su madre al relatar lo ocurrido.

El ataque

Según trascendió, el agresor se presentó en la vivienda de su expareja luego de contactar a su hija mayor con la excusa de entregarle dinero. Cuando la joven salió a su encuentro, el hombre la sujetó, la golpeó y la amenazó de muerte.

En ese momento llegó la hija menor, quien advirtió la situación. Bajó del auto para intervenir y fue entonces cuando recibió el disparo en la cabeza.

De acuerdo con información publicada por El Doce, la Policía acudió al lugar pero tuvo dificultades para reducir al atacante. Finalmente, el novio de una de las jóvenes logró desestabilizarlo golpeándolo con un palo de escoba.

“Tiene una bala en la cabeza”

La madre de las víctimas relató que inicialmente la herida fue minimizada.

“Mi hija me dijo llorando: ‘mamá, tengo un tiro en la cabeza’. Le vi un orificio pequeño. En la ambulancia solo le pusieron un calmante y decían que era un raspón”, contó en diálogo con Telediario Digital.

Sin embargo, al llevarla al hospital para una tomografía, los médicos confirmaron que tenía una bala alojada en el cráneo.

La joven permanece estable, aunque bajo observación médica.

Denuncias previas

La madre afirmó que en los últimos meses había denunciado amenazas y hostigamientos en reiteradas oportunidades.

“Yo quiero ser libre, quiero que el juez se ponga en mi lugar”, reclamó.

El caso es investigado por la Justicia y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

