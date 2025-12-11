Tras perder con el City: ¿Seguirá Xabi Alonso al mando del Real Madrid? Lo que se sabe

El Real Madrid sufrió el miércoles un nuevo golpe anímico al perder 1-2 frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu por la sexta fecha del nuevo formato de la Champions League. A pesar de que la derrota no compromete la posición del equipo en la Champions League, sí profundiza la crisis futbolística que atraviesa el conjunto blanco y aumenta la presión sobre Xabi Alonso, cuestionado tras apenas seis meses al frente del primer equipo, sin embargo, desde la dirigencia no ha informado sobre el cese de sus funciones en el club español.

El partido contra Manchester City comenzó de manera prometedora para los locales, que dominaron el primer tiempo y limitaron las opciones ofensivas de los ingleses. Sin embargo, un empate por error de Courtois y un penal cometido por Rüdiger, transformado en gol por Haaland antes del descanso, dieron vuelta al marcador. En la segunda mitad, el Real Madrid no logró reaccionar y mostró una versión apagada, con escasas ideas y sin la chispa de sus principales figuras, entre ellas Mbappé y Vinícius Jr.

La temporada, que inició con una destacada victoria sobre el Barcelona en octubre, ha dado un giro preocupante. Desde aquel triunfo, el Madrid acumula derrotas y empates que lo han dejado fuera del liderato de LaLiga y con actuaciones irregulares en la Champions. La combinación de lesiones y bajo rendimiento de varios jugadores ha afectado la cohesión del equipo y la eficacia en ataque.

A nivel interno, se rumorean desacuerdos entre algunos referentes y el cuerpo técnico, aunque la directiva no ha confirmado conflictos concretos. Los nombres de Zidane y Klopp ya han surgido en los medios como posibles reemplazos, aunque otros consideran que Alonso aún mantiene respaldo por su trayectoria como jugador histórico del club y los resultados acumulados hasta el momento: 28 partidos, 19 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con semifinales del Mundial de Clubes alcanzadas y un segundo lugar en LaLiga.

La derrota ante el Manchester City añade presión en un club donde el fracaso es poco tolerado. Ahora, el futuro inmediato de Xabi Alonso depende de los próximos partidos y de la capacidad del equipo para recuperar su nivel en España y Europa.

Por su parte los jugadores le brindaron todo el respaldo al entrenador para que continúe al mando del club por el resto de la temporada.

