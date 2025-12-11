¡Atención país! Bolivia podría jugar directamente la final del repechaje contra Irak: ¿cuál es el motivo?

La selección boliviana podría verse beneficiada en su camino hacia el Mundial 2026 si la FIFA decide sancionar a Surinam, su rival en el repechaje del próximo 26 de marzo. La Federación de Fútbol de Surinam (SVB) enfrenta problemas judiciales que amenazan con paralizar su actividad futbolística.

Todo comenzó cuando grupos opositores a la directiva de la SVB, liderados por Oldenstam y Kurban, impugnaron elecciones recientes de la asociación y lograron que un tribunal civil embargara las cuentas de la federación. Según la FIFA, recurrir a tribunales ordinarios para dirimir conflictos internos de las federaciones no está permitido, por lo que la SVB podría recibir sanciones graves, incluso la suspensión de todas sus competencias internacionales.

La situación se complica además porque Surinam recientemente sufrió la renuncia de su entrenador Stanley Menzo, y todavía no ha nombrado un reemplazo para el choque frente a Bolivia, bajo la dirección de Óscar Villegas. La combinación de problemas legales, administrativos y deportivos aumenta la probabilidad de que la FIFA intervenga.

La SVB asegura que las acciones judiciales fueron “ilegales” y que el objetivo de los grupos opositores es obstaculizar su funcionamiento. Mientras tanto, la federación surinamesa planea impugnar la incautación de sus cuentas y notificará a la FIFA, intentando evitar la paralización total de sus actividades.

Si la sanción se materializa, Bolivia se enfrentaría directamente a Irak en la siguiente fase del repechaje, acercándose a cumplir el sueño de regresar a un Mundial tras 32 años de ausencia.

