El futbolista brasileño Neymar, actual jugador del Santos, protagonizó un tierno y esperado reencuentro que conmovió las redes sociales. La estrella se reunió con Matheus, el joven hincha del 'Peixe' que se hizo conocido en 2012 cuando, con apenas seis años, luchaba contra la leucemia.

El encuentro, publicado en un video por el club paulista, tuvo lugar 13 años después de su primer contacto, momento en el que Neymar le prometió al pequeño dedicarle una celebración de gol que se volvió viral.

El baile que dio fuerza al tratamiento

En 2012, un joven Neymar y Matheus, quien padecía leucemia, acordaron una "dancinha" (baile) especial para el próximo gol del crack. El jugador cumplió su promesa en un partido contra Juan Aurich, haciendo el festejo junto a sus compañeros, un gesto que quedó grabado en la memoria del club y de los hinchas.

Hoy, con 19 años y la enfermedad superada, Matheus pudo agradecer personalmente a la figura con pasos por el Barcelona y PSG por el impacto que tuvo ese gesto en su vida, publican Bio Bio y Olé.

"Quería agradecerte por todo, porque tanto tú como el Santos son muy importantes para mí", dijo Matheus en el emotivo video. "Me dieron motivación para mi tratamiento y voy a seguir acompañándolos toda la vida. Es gratificante tenerte de vuelta", agregó el joven.

Por su parte, un emocionado Neymar saludó a Matheus y bromeó: "Es bueno verte y reencontrarte años después. Me estoy poniendo viejo."

El reencuentro culminó recreando el famoso baile de 2012 y con Neymar regalándole su camiseta firmada. Matheus expresó que el regreso de Ney a la escuadra santista "le da mucha confianza al Santos".

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play