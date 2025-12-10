Paro de salud: pacientes lloran de impotencia en un año marcado por más de 80 días sin atención

El paro de los trabajadores en salud concluye hoy; sin embargo, mañana los profesionales iniciarán una nueva paralización de 72 horas. La medida, que ya se volvió parte del paisaje cotidiano del sistema sanitario, fue la principal estrategia de presión del sector durante el 2025. Solo este año, se acumularon más de 80 días sin atención.

Para los pacientes, la rutina es siempre la misma: madrugar, hacer fila y encontrarse con un cartel pegado en la puerta que anuncia otro paro más. Una escena repetida hasta el cansancio en hospitales y centros de salud.

El dirigente de los Trabajadores en Salud de Santa Cruz, Robert Hurtado, denunció reiteradamente una mala gestión en los tres niveles del Estado y exigió a las nuevas autoridades nacionales atender de inmediato su pliego petitorio.

Desde la Alcaldía, el vocero Bernardo Montenegro respondió que las demandas del sector son “políticas”, relacionadas —según dijo— con la cercanía de las elecciones subnacionales.

Pero las movilizaciones también destaparon grietas internas. El dirigente de los trabajadores de la Maternidad Percy Boland, Andrés Panozo, arremetió contra Hurtado y calificó su gestión como “pésima y corrupta”.

“Hay negociado, venta de ítems, tráfico de influencias, nepotismo… no hay excepciones en ningún hospital público”, denunció Panozo.

El conflicto sigue creciendo mientras los pacientes, una vez más, quedan atrapados en medio de la pugna.

